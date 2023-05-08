На Николаевщине в результате вражеских обстрелов поврежден мобильный госпиталь Красного Креста. Фото

В Николаевской области в ночь на 8 мая повреждения получил мобильный госпиталь облорганизации Общества Красного Креста Украины. Это произошло в Константиновской территориальной громаде во время российского обстрела.

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Фотографиями разрушений представители организации поделились в Facebook. Там уточнили, что госпиталь зацепило, когда Россия наносила ракетные удары по промышленному объекту.

Часть медицинского оборудования, технических средств и мебели, которые находились внутри, стали непригодными для дальнейшего использования. Пострадавших и погибших нет.

"В настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрела, после чего госпиталь заработает в обычном режиме, однако уже на другой локации", – сообщили в Красном Кресте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На 439-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины самые тяжелые бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

– За последние сутки (7 мая) российские войска нанесли 16 ракетных ударов и 61 авиаудар. По всей территории Украины остается высокой вероятность дальнейших ракетных обстрелов.

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