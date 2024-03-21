На Новопавловском направлении идут горячие бои, авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают совершать штурмовые действия на Новопавловском направлении, где идут горячие бои. Всего за сутки произошло 67 прямых боевых столкновений между путинской армией и украинскими защитниками.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 21 марта. Всего враг совершил 36 ракетных и 50 авиационных ударов, а также провел 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате террористических атак со стороны России, к сожалению, погибли и ранены среди мирного населения. Многоэтажные и частные дома также подверглись разрушениям и повреждениям.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в оперативной обстановке не произошло. Признаков формирования наступательных группировок врага не было выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет свое военное присутствие вдоль границы, оккупанты осуществляют диверсионные и разведывательные операции, а также обстреливают наши населенные пункты с территории России. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Леоновка Черниговской области; Чернацкое, Барановка, Сосновка, Ходыно, Бояро-Лежачие, Искрисковщина, Екатериновка Сумской области; Уды, Казачья Лопань и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении российская армия, поддержанная авиацией, провела неудачную атаку на наши позиции в Синьковке на Харьковщине и нанесла авиационный удар в районе Надежды на Луганщине. Более десяти населенных пунктов, включая Западное, Синьковку, Степную Новоселицу и Котляровку Харьковской области, оказались под вражескими обстрелами.

На Лиманском направлении наши войска отбили десять атак захватчиков, которые пытались прорвать нашу оборону в Белогоровке на Луганщине, Тернах, Спорном, Веселом и Раздолевке Донецкой области, а также нанесли авиационный удар в районе Новосадово Донецкой области. Более пятнадцати населенных пунктов, включая Макеевку в Луганской области и Терны, Ямполевку, Торское и Серебрянку в Донецкой области, пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 14 атак вражеских сил в Богдановке, Ивановке, Клищиевке и Андреевке Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в Григоровке, Калиновке и Нью-Йорке Донецкой области. При этом около десяти населенных пунктов, включая Орехово-Василовку, Часов Яр и Клищиевку Донецкой области, оказались под обстрелами.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 4 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тонечко и Первомайское Донецкой области. Противник также наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Орловка Донецкой области. Более 20 населенных пунктов попали под обстрел артиллерией и минометами, включая Макеевку и Белогоровку Луганской области, а также Терны, Ямполевку, Торское и Серебрянку Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши войска продолжают сдерживать вражеские атаки в районах населенных пунктов, таких как Красногоровка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное. Враг пытался прорвать оборону наших войск более 24 раз, особенно активно используя авиационную поддержку. Авиационные удары были нанесены в районе населенного пункта Новосадово Донецкой области. Более 15 населённых пунктов, включая Макеевку, Белогоровку, Первомайское и Невельское в Донецкой области, оказались под обстрелами.

На Ореховском направлении враг 6 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг не предпринимал активных наступательных действий. Однако населенный пункт Ивановка (Херсонская область) подвергся обстрелу из артиллерии и минометов.

В течение суток авиация Вооруженных сил Украины нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по одному артиллерийскому средству и двум средствам противовоздушной обороны противника.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ продолжают сокращать численность российской оккупационной армии на Авдеевском направлении. Только в течение недели 11-17 марта защитники ликвидировали и ранили более 600 захватчиков.

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