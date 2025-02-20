На Новопавловском направлении украинские пехотинцы отразили многочасовой штурм оккупантов с бронетехникой. Видео

Украинские пехотинцы отразили несколькочасовой штурм подразделений российской армии на Новопавловском направлении. Для прорыва обороны противник задействовал бронетехнику, в том числе танк с минным тралом.

Видео дня

Благодаря артиллерийскому огню и ударам FPV-дронов были уничтожены БТР, МТ-ЛБ и танки врага. Об этом сообщила 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко и показали видео работы.

Враг использовал танк с минным тралом для доставки своих штурмовых групп и прорыва оборонных укреплений ВСУ. Наши бойцы прицельным огнем попали в технику, сжег ее.

По словам военных, танки с тралом оккупанты используют однократно, только чтобы пробиться к цели.

Десант оккупантов и пехотинцы успели высадиться и разбежались, заняв позиции в разрушенных зданиях. Они также были впоследствии уничтожены артиллерией и дронами. В результате атака противника полностью провалилась, а штурм был отбит.

"Вражеское наступление было отражено, потери наших позиций не допущены", — подчеркнули защитники.

Украинские военные устойчиво удерживают оборонные позиции, нанося врагу значительные потери в технике и живой силе. Несмотря на численное преимущество противника, его наступательные деяния удачно сдерживаются, а ситуация на фронте находится под контролем.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Новопавловском направлении враг за прошедшие сутки 17 раз атаковал в направлениях Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного.

Как сообщал OBOZ.UA, в Третьей штурмовой показали прицельную работу по врагу. Украинские бойцы с помощью FPV-дронов подожгли российскую технику и личный состав армии РФ.

Ранее в Сухопутных войсках показали, как украинские воины остановили "мясной" накат врага в районе Великой Новоселки. Штурмовали захватчики несколькими волнами, рассчитывая на плохую видимость из-за снегопада. Однако каждая попытка завершилась для оккупантов разгромом и позорным бегством с поля боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!