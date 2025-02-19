'Уничтожаем все, что движется и прячется': в Третьей штурмовой показали прицельную работу по врагу. Видео

Страна-оккупант продолжает терять свое войско и технику на украинской земле. На этот раз в Третьей штурмовой показали прицельную работу по врагу.

Видео дня

Эффектное видео было опубликовано в Telegram-канале бригады. Украинские бойцы подчеркивают, что продолжают безжалостно уничтожать все, что "движется и скрывается".

"Пилоты Третьей штурмовой прицельно работают с FPV по позициям врага: пылает российская техника, а п*дары разлетаются на куски", – говорится в подписи к видео.

Военные добавляют, что сбросы догнали и выжгли оккупантов в траншее и блиндаже. Далее накрыли вражеские минометные расчеты, "минуснули пушку и вырубили антенну".

"Контрольный удар по укрытию разбавил остатки пехоты. Подборка поражений с неба - работа бойцов Батальона беспилотных систем", – резюмировали успешную атаку в бригаде.

Напомним, что 17 февраля Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли высокоточный удар по позициям российских войск в Запорожье, нанеся значительный ущерб оккупантам. В результате операции было уничтожено место дислокации личного состава 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, а также несколько важных военных объектов.

Ранее в Сухопутных войсках показали, как украинские воины остановили "мясной" накат врага в районе Великой Новоселки. Штурмовали захватчики несколькими волнами, рассчитывая на плохую видимость из-за снегопада. В бой бросали как бронетехнику, так и большие группы пехоты. Однако каждая попытка завершилась для оккупантов разгромом и позорным бегством с поля боя.

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