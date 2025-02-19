Уничтожено место дислокации врага и не только: в Генштабе показали высокоточный удар ВСУ по оккупантам на Запорожье. Видео

17 февраля Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли высокоточный удар по позициям российских войск в Запорожье, нанеся значительный ущерб оккупантам. В результате операции было уничтожено место дислокации личного состава 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, а также несколько важных военных объектов.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. "17 февраля 2025 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли высокоточный удар по позициям 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ в районе населенного пункта Млечное Запорожской области", – говорится в сообщении.

Целью удара стали фортификационные сооружения, которые использовались врагом для укрытия, а также площадка для запуска дронов, активно применявшаяся для атак на украинские подразделения.

Успешный удар стал частью системной стратегии Вооруженных сил Украины, направленной на постепенное уничтожение боевого потенциала российских войск.

"Вооруженные силы Украины продолжают последовательно наносить удары по критически важным объектам оккупационных войск, лишая их возможности совершать военную агрессию на территории Украины", – добавили в Генштабе.

Напомним, военные 110-й отдельной механизированной бригады им. Марка Безручко продолжают сдерживать агрессию российских войск. На Новопавловском направлении у врага недавно произошло "отрицательное наступление", в результате чего российские оккупанты понесли значительные потери.

Ранее в Сухопутных войсках показали, как украинские воины остановили "мясной" накат врага в районе Великой Новоселки. Штурмовали захватчики несколькими волнами, рассчитывая на плохую видимость из-за снегопада. В бой бросали как бронетехнику, так и большие группы пехоты. Однако каждая попытка завершилась для оккупантов разгромом и позорным бегством с поля боя.

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