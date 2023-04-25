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На Одещине простились с воином, погибшим в боях за Украину: до войны он участвовал в рыцарских турнирах. Фото

Дарья Дурова
War
4 минуты
3,1 т.
Похороны Героя

В селе Григоровка Одесской области похоронили военнослужащего Ярослава Карпика. Герой, который увлекался историческими реконструкциями, погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе.

Видео дня

Воина не стало 18 апреля в районе села Соловьево Донецкой области (недалеко от Авдеевки). О трагедии сообщила пресс-служба Долинской сельской тергромады в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Погиб воин Ярослав Карпик
Соловьево на карте

Защитнику нашей страны было всего 26 лет. Он служил наводчиком гранатометного отделения роты огневой поддержки.

Тело Героя привезли в его родное село
Люди встречали погибшего воина цветами
Ярослав Карпик сражался с российскими оккупантами
Герою было всего 26

Известно, что до полномасштабного вторжения Карпик участвовал в рыцарских турнирах: представлял одесский клуб исторического фехтования и реконструкции "ОХМХ", получал награды.

Односельчане встретили воина с цветами. Они разбросали красные тюльпаны по дороге, которой несли гроб с телом, а двор родного дома Карпика украсили флагами.

Наш защитник Ярослав Карпик
Люди опустились на колени
Похороны
Тюльпаны на дороге
Место прощания с воином украсили цветами и флагами Украины
Похороны военнослужащего
Церемония прощания
Родные воина

На кладбище, чтобы почтить память военнослужащего, его побратимы салютировали тремя залпами холостых патронов.

Похороны в селе Григоровка
Память воина почтили
Воины выстрелили в воздух
Похороны украинского воина
В Одесской области простились с украинским воином
Похороны Ярослава Карпика

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее ранее в Харьковской области простились с воином Владимиром Чаплыгой. Он погиб, спасая раненых побратимов. Защитник попал под удар вражеского дрона.

– Защищая Украину, в бою с оккупантами в Донецкой области пал воин 63 отдельной механизированной бригады Василий Гукало. В свое время уроженец Львовщины защищал родную землю на Донбассе, после начала полномасштабной войны снова вернулся на фронт.

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