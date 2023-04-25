На Одещине простились с воином, погибшим в боях за Украину: до войны он участвовал в рыцарских турнирах. Фото

В селе Григоровка Одесской области похоронили военнослужащего Ярослава Карпика. Герой, который увлекался историческими реконструкциями, погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе.

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Воина не стало 18 апреля в районе села Соловьево Донецкой области (недалеко от Авдеевки). О трагедии сообщила пресс-служба Долинской сельской тергромады в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Защитнику нашей страны было всего 26 лет. Он служил наводчиком гранатометного отделения роты огневой поддержки.

Известно, что до полномасштабного вторжения Карпик участвовал в рыцарских турнирах: представлял одесский клуб исторического фехтования и реконструкции "ОХМХ", получал награды.

Односельчане встретили воина с цветами. Они разбросали красные тюльпаны по дороге, которой несли гроб с телом, а двор родного дома Карпика украсили флагами.

На кладбище, чтобы почтить память военнослужащего, его побратимы салютировали тремя залпами холостых патронов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее ранее в Харьковской области простились с воином Владимиром Чаплыгой. Он погиб, спасая раненых побратимов. Защитник попал под удар вражеского дрона.

– Защищая Украину, в бою с оккупантами в Донецкой области пал воин 63 отдельной механизированной бригады Василий Гукало. В свое время уроженец Львовщины защищал родную землю на Донбассе, после начала полномасштабной войны снова вернулся на фронт.

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