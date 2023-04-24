Погиб, спасая раненых побратимов: в Харьковской области простились с воином Владимиром Чаплыгой. Фото

Жители Богодухова провели в последний путь еще одного защитника, который отдал жизнь, спасая раненых побратимов на поле боя. 22 апреля в городе прощались с воином Владимиром Чаплыгой, погибшим в Луганской области.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Богодуховского горсовета. 36-летний защитник, служивший в составе штурмовой бригады, погиб возле Золотаревки Луганской области.

Владимир ушел из жизни 15 апреля, когда после тяжелого боя спасал раненых побратимов и попал под удар вражеского дрона. Защитник получил ранения, несовместимые с жизнью.

"В составе штурмовой бригады 15 апреля он принял тяжелое сражение, после которого осталось много раненых. Владимир был одним из немногих, кто вызвался помочь вынести их с поля боя. Россияне нанесли удар с дрона, когда бойцы эвакуировали побратимов. От полученных многочисленных ранений защитник умер", – говорится в сообщении.

В Богодуховской громаде рассказывают, что Владимир был мужественным и смелым человеком, настоящим патриотом своего государства. Оккупанты оставили без отца двоих детей.

"Он был мужественным, смелым, верным товарищем. Любящим отцом двоих детей, хорошим сыном и братом, любимым мужчиной", – рассказали горожане.

Владимир был похоронен со всеми почестями на городском кладбище. Еще один Герой навсегда присоединился к Небесному воинству Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с оккупантами погиб защитник с Днепропетровщины Александр Кравчук, ушедший на фронт добровольцем. В своем родном городе он работал на шахте "Юбилейная".

Напомним, что в боях за Украину погиб 26-летний защитник с Прикарпатья. Иван Питчук служил в 3-м танковом батальоне 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб командир отделения из Ирпеня Валерий Шитый. Долгое время воина считали пропавшим без вести. Только недавно экспертиза ДНК подтвердила, что Шитого нет в живых.

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