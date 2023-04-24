Ему было всего 33: в боях с оккупантами погиб защитник из Днепропетровщины, ушедший на фронт добровольцем. Фото

Защищая Украину от российских оккупантов, во время боевого столкновения погиб доброволец Александр Кравчук из Первомайска Днепропетровской области. В своем родном городе он работал на шахте Юбилейная.

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Героя не стало 10 апреля на Харьковщине. О трагедии сообщила пресс-служба Первомайского городского совета.

Известно, что Кравчук присоединился к Вооруженным силам Украины (92-й отдельной механизированной бригаде им. кошевого атамана Ивана Сирко) как доброволец. Ему было всего 33 года.

Похороны воина уже состоялись в его родном населенном пункте. "Благодарим Александра за подвиг во имя Украины ради мирной жизни для нас всех! Доземной поклон защитнику… Вечная память усопшему Герою!" – написали на странице горсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На фронте погиб военный медик Роман Бабич. Герой был родом из села Чуньков Черновицкой области.

– В Бахмуте погиб отец троих детей, который, не колеблясь, встал на защиту Украины. 36-летний Вадим Закалист был родом из Харьковской области.

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