В боях с оккупантами погиб защитник со Львовщины, проявивший героизм под Бахмутом. Фото

Защищая Украину, в бою с оккупантами в Донецкой области пал воин 63 отдельной механизированной бригады Василий Гукало. В свое время уроженец Львовщины защищал родную землю на Донбассе, после начала полномасштабной войны снова вернулся на фронт.

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На Бахмутском направлении командир с позывным "Лысый" организовал эвакуацию большого количества раненых воинов, за что был отмечен командованием. О гибели Героя сообщили на его малой родине, в Яворовском горсовете.

"Яворовская громада в скорби: погиб наш Герой Василий Гукало. Василий с позывным "Лысый" – человек с большой буквы, отважный воин 63 бригады и защитник Украины. Еще в начале войны в 2014 году отметился активной гражданской позицией и патриотизмом, а впоследствии стал участником АТО", – отметили в горсовете Яворова.

Там рассказали, что родился Василий в 1994 году в селе Залужье. Образование получал в поселке Ивано-Франково Яворовского района.

Закончив училище, Василий пошел защищать Украину от российской агрессии на Донбассе. "Таким был зов сердца", – отметили в Яворовском горсовете.

"После 2017 года вернулся к мирной жизни: создал семью, построил дом, много работал, чтобы обеспечить хорошее будущее своим двум деткам. Но в начале 2022 года не смог сидеть, когда российская армия начала полномасштабное наступление. Добровольно снова надел военный пиксель" , – рассказали земляки Героя.

Они также упомянули, что Василий Гукало на фронте отличился действительно героическими действиями. В частности, поблагодарить его за спасенные жизни могут многие раненые воины, эвакуацию которых из охваченного боями Бахмутского направления он организовал.

"Побратимы вспоминают героический поступок тогдашнего внештатного командира Василия Гукало, который помог эвакуировать много раненых военных под Бахмутом. За свои многочисленные подвиги был награжден знаком отличия от командования", – рассказали в Яворовском горсовете.

Этот случай произошел 25 декабря 2022 года. На странице 63 ОМБр в марте этого года опубликовали видеовоспоминания одного из участников тяжелейшей эвакуационной операции. Он рассказал, что именно командир Василий Гукало помогал отправлять раненых побратимов, перенося раненых под шквальным огнем врага в лодку, которая должна была вывезти их в безопасное место.

Тогда Василий получил три ранения. Однако несмотря на это, загрузив последнего побратима в лодку, остался на берегу и еще 30 минут дистанционно корректировал огонь, который вели его подчиненные из АГС, чтобы не дать оккупантам приблизиться к позициям украинских воинов.

Именно это видео – последнее, что запостил Василий Гукало на своей странице, ни словом не обмолвившись, что именно о его героическом поступке рассказывает воин на кадрах.

Свой последний бой Герой принял в Донецкой области 21 апреля. Дома его не дождались родители, любимая жена и двое маленьких сыновей.

"Надежный, смелый, преданный, любящий муж и отец. Пример для подражания. Таким мы будем навсегда помнить Василия. Выражаем искреннее соболезнование семье, друзьям, побратимам! Молимся за упокой души нашего Героя и благодарим за его службу! Информацию о встрече Героя и церемонии прощания сообщим позже. Вечная память!" – отметили в Яворовском горсовете.

Напомним, ранее в Харьковской области простились с воином Владимиром Чаплыгой: он погиб, спасая раненых побратимов.

Жизнь Владимира оборвалась 15 апреля, когда после тяжелого боя пытался эвакуировать раненых защитников в Луганской области и попал под удар вражеского дрона. Защитник получил несовместимые с жизнью ранения.