На оккупированной части Херсонщины начались проблемы с российской мобильной связью: захватчики жалуются на 'бавовну'

Российским захватчикам на оккупированном левобережье Херсонщины становится все более неуютно. В отдельных населённых пунктах у них начались значительные проблемы с сотовой связью российских операторов.

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В этих проблемах оккупанты винят Вооруженные силы Украины, эффективно наносящие удары по оккупированной части региона. Об этом рассказали в утренней оперативной сводке в Генеральном штабе ВСУ.

"В Горностаевке Херсонской области отмечаются значительные проблемы с сотовой связью российских операторов, в отличие от устойчивой связи национальных операторов Украины. Местное командование российских оккупационных войск данный факт объясняет результатами поражения, наносимого Вооруженными силами Украины", – отмечается в сводке.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что в течение 1 мая ВСУ за сутки отразили более 40 атак врага, оккупанты усиливают контрразведывательный режим на Запорожье.

В то же время, накануне Силами обороны Украины "демилитаризованы" еще 460 оккупантов, защитники также уничтожили 37 единиц их техники и вооружения. Безвозвратные потери врага в живой силе составили 191 420 военнослужащих.