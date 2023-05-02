ВСУ ликвидировали еще 460 оккупантов и уничтожили 37 единиц их техники и вооружения – Генштаб

Защитники Украины во время боев на фронте 1 мая ликвидировали 460 военных армии РФ. На 433-й день войны российское оккупационное войско поредело уже на 191 420 солдат и офицеров.

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Также украинские воины сожгли еще 37 единиц разной техники и вооружения врага. Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

Кроме живой силы, накануне бойцы Сил обороны уничтожили девять артиллерийских систем (всего 2930), три средства ПВО (298), одну боевую бронированную машину (7193) и один танк (3701) ВС РФ.

Защитники украинского неба обезвредили 15 вражеских крылатых ракет (в общем 947) и один БПЛА оперативно-тактического уровня (2477).

На фронте также было "демилитаризовано" шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн (всех 5851), одну – спецтехники (360) оккупантов.

Ко всему прочему, с начала войны бойцы ВСУ уничтожили 544 РСЗО, 308 самолетов, 294 вертолета, 18 кораблей/катеров российской армии.

Напомним: с ночи до утра 1 мая Россия выпустила по Украине 18 ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555. Силы ПВО обезвредили 15 этих вражеских целей, в том числе пять из них – в зоне воздушного командования "Запад".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины уничтожили еще один танк Т-90М "Прорыв" армии РФ. Точная локация обезвреживания вражеской бронетехники неизвестна, но, по данным источника, это было в одном из восточных регионов Украины

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