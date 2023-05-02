Редкий экземпляр: ВСУ уничтожили лучший российский танк Т-90 'Прорыв'. Видео

Украинские бойцы продолжают уничтожать технику российских оккупантов. Так, наши защитники ликвидировали танк Т-90М "Прорыв" армии РФ.

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Об этом сообщил глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Точная локация места происшествия неизвестна, но, по данным источника, это было в одном из восточных регионов Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Украинские солдаты заметили вражеский танк Т-90М "Прорыв", который совершал обстрел по нашим позициям.

После нескольких выстрелов танк попытался скрыться с места происшествия.

Однако солдаты ВСУ метким ударом с беспилотника попали в современный танк армии РФ и ликвидировали его.

Важно отметить, что Т-90М – новейшая модификация Т-90, работа над которой была начата по инициативе УКБТМ в 2004 году по теме ОКР "Прорыв". Основными особенностями модернизации танка стала замена старой башни на новый боевой модуль, который оснащается усовершенствованной СУО "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена, новый автомат зарядки и модернизированная пушка 2А46М-5.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины продолжают уничтожать оккупантов на Донбассе. Противотанкисты 36 отдельной бригады морской пехоты подбили российский танк в Донецкой области. Поражение вражеской техники воины произвели с помощью ПТРК Javelin.