На оккупированной части Украины захватчики "охотятся" на дезертиров-россиян: к этому привлекают и местных жителей

На временно оккупированных территориях нашей страны в последнее время резко увеличилось количество случаев дезертирства среди солдат РОВ. Причем именно граждан России, подписавших контракт с минобороны. В частности, в Донецкой, Луганской и Запорожской областях уже вовсю действуют так называемые бригады по отлову. В случае поимки судьба беглецов – незавидная, но есть и успешные кейсы.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Пришлось привлекать гражданских

Одним из нашумевших случаев стало задержание трех дезертиров российских оккупационных войск в Харцызске Донецкой области.

Таксист, 20-летний Дмитрий, позвонил в "полицию" и сообщил, что принял заказ до пункта пропуска "Успенка". Пассажирами оказались трое мужчин, которые, по мнению таксиста, могут быть дезертирами.

На место сразу выехали силовики, остановили и заблокировали авто. Увидев их, пассажиры такси сильно занервничали. Один из них, который был на переднем сидении, смог выломать дверь и бросился бежать. Сотрудник оккупационной полиции будто бы заметил в его руках нож и бросился за военнослужащим, выстрелив предупредительным в воздух, однако тот не остановился. В итоге беглец был убит.

Позже выяснилось, что все трое действительно были объявлены в розыск за самовольное оставление воинской части. Ими оказались 32-летний житель Красноярского края – Иван (он погиб при задержании), 35-летний житель Свердловской области – Евгений и 29-летний житель Бурятии – Дмитрий. Все трое ранее в российских колониях подписали контракт с минобороны страны-агрессора и отправились воевать против Украины.

По словам собеседников OBOZ.UA в оккупации, это далеко не единственный случай на подконтрольной России части Донецкой области.

"В том, что таксист так среагировал, ничего удивительного. Со всеми таксистами была проведена "работа", их проинструктировали, как действовать в такой ситуации. Дело в том, что дезертиров стало ну очень много. А куда-либо быстро добраться – это на такси", – рассказал наш собеседник.

По его словам, недавно были задержаны две группы россиян-дезертиров и в Мариуполе: "Там тоже были зеки. Вообще эта категория сейчас массово бежит с фронта, так как им предназначена роль пушечного мяса. И они это прекрасно понимают".

Подобная ситуация сложилась и в Луганской, а также в Запорожской областях. На оккупированной части регионов сейчас очень много как мобилизованных россиян, так и контрактников.

По данным наших источников, сейчас еще одну группу из пятерых вооруженных дезертиров (они исчезли на территории Мелитопольского района) вовсю ищут российские силовики. Трое из них также контрактники, но "вынужденные". Источник утверждает, что их мобилизовали, а затем принудительно заставили подписать контракт.

"Риск оправдан"

В социальных сетях, посвященных мобилизации в России, сейчас идет бурное обсуждение случаев СОЧ (самовольного оставления части). Причем как на территории РФ, так и на оккупированной части Украины.

Все собеседники сходятся в одном: если ты не хочешь стать убийцей и рассчитываешь сохранить свою жизнь, побег – единственный выход. Правда довольно рискованный. Некоторые рассматривают вариант и сдачи в плен украинским военным – но это если другой вариант уже невозможен.

"В любом случае риск оправдан", "лучше скрываться, чем умереть", "можно откупиться", - пишут россияне.

Кстати, насчет откупиться. Военнослужащим РОВ предлагают и такой вариант. Как утверждают наши собеседники, цена вопроса в среднем – 200 тысяч рублей (по среднему банковскому курсу это около 60 тыс. грн).

Резонансным в этом году стало задержание сотрудника российской военной прокуратуры, который выступал государственным обвинителем по делам военнослужащих, а параллельно помогал бежать дезертирам – организовал их выезд из зоны боевых действий в Украине.

Подполковника юстиции Алексея Ахрамешина задержали в подразделении Центрального военного округа, откуда он был прикомандирован к прокуратуре Объединенной группировки войск. В Москве ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ (получение взятки).

Схема была простой и эффективной: "клиент" включался в заявку на выезд под предлогом участия в суде в качестве свидетеля. При проверке машины прокурор называл пароль, избежав досмотра. После этого он доставлял дезертиров в Ростов-на-Дону, где их забирали родственники.

Об увеличении количества дезертиров среди россиян сообщили и в правозащитном проекте "Призыв к совести", который помогает гражданам РФ избежать участия в преступной войне.

"Все больше российских военных дезертируют, чтобы остаться в живых и не убивать других людей. Это сложно и рискованно, но другого выхода у них нет", – говорят они.