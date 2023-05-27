На оккупированной Луганщине 39 заключенных сбежали из отряда 'Шторм Z': убит 'военный министерство ЛНР'

В последнее время в оккупационных войсках наблюдается усиленное недовольство и отсутствие желания сражаться за амбиции безрассудного лидера. В оккупированном россиянами Лисичанске Луганской области из лагеря слаживания отряда "Шторм Z" сбежали 39 бывших зеков.

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Об этом сообщают росСМИ. 24 мая произошел побег из лагеря согласования отряда "Шторм Z", который расположен в оккупированном городе Лисичанске. В ходе этого побега погиб надсмотрщик, являющийся военнослужащим "министерства госбезопасности ЛНР".

По данным росСМИ, сбежавшие заключенные вооружены и уклоняются от ареста, перемещаясь на автомобилях. В настоящее время проводится поиск дезертиров, включая сотрудников правоохранительных органов, в том числе в Российской Федерации. Силовым структурам Ростовской области были предоставлены данные для проведения оперативных мероприятий и задержания сбежавших.

Сообщается, что ранее российские СМИ упоминали о возможных чрезвычайных ситуациях, в которых может быть замешана группировка, связанная с Евгением Пригожиным и его наемными бойцами. Предполагается, что их целью является дискредитация Министерства обороны России и дальнейшее подрывание репутации Сергея Шойгу, в том числе путем обвинения его в неспособности контролировать "Проект К" и использование освобожденных заключенных для участия в конфликтах.

Как сообщал OBOZREVATEL, предварительное заявление Пригожина о "взятии" Бахмута и в то же время больших потерях ЧВК вызвало неожиданный эффект в России. Аналитики ISW рассказали о расколе в инфопространстве РФ, который продолжает нарастать.

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