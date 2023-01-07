На оккупированной Луганщине 'скорая' выезжает только на вызовы военных РФ, гражданским в тяжелом состоянии отказывают – ОВА

В больницах на оккупированной части Луганщины все чаще отказывают больным в тяжелом состоянии. Скорая помощь выезжает только на вызовы российских военных.

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Об этом 7 января сообщили в Луганской областной военной администрации со ссылкой на официальные данные властей Луганска. Как отмечается, 300 детей из Луганской и Донецкой областей отправлены на лечение в больницы Москвы.

"Сложно представить, сколько детей из нашего региона под предлогом госпитализации депортировано в другие населенные пункты России", – говорится в сообщении ОВА.

Так, выездные бригады медиков из РФ осенью проводили медосмотры подростков почти в каждом городе оккупированной Луганщины. В некоторых населенных пунктах учителя даже собирали с детей деньги за обследование.

Якобы при обнаружении "серьезных травм" первую помощь оказывали те же медики, которые действовали на выезде.

Затем больных с помощью спецтранспорта или санитарной авиации доставили в Москву, где продолжились лечение и реабилитация. Причем до прихода "освободителей" дети и родители даже не догадывались о наличии болезней и "тяжелого состояния".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ОВА рассказали, что оккупанты на Луганщине заставляют фермеров освобождать ангары, чтобы разместить там военных.

Агрессию из-за провалов на фронте захватчики срывают на мирном населении: на оккупированных территориях зафиксированы случаи от мародерства до убийств.