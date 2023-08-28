На оккупированных территориях россияне заселяют свои семьи в захваченное жилье – ЦНС

На оккупированных территориях Украины российские захватчики фактически беззаконно аппроприируют жилые помещения украинцев и переселяют туда свои семьи из России. Они в первую очередь занимают квартиры и дома, владельцы которых выехали с захваченных территорий, или же были репрессированы за проукраинскую позицию.

Видео дня

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Зафиксированы многочисленные случаи таких преступных действий россиян.

В приоритете для захватчиков находятся жилья – как квартиры, так и частные дома, принадлежащие либо тем, кто покинул аннексированные территории, либо тем, кто пострадал за свою поддержку Украины.

"После этого россияне, которые служат в российских оккупационных войсках или работают на оккупационную администрацию, перевозят в эти квартиры свои семьи. Это вписывается в общую российскую политику по изменению демографического состава временно оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

В то же время в ЦНС отмечают, что после освобождения территории захваченное россиянами имущество будет возвращено законным владельцам. А захватчиков ждет наказание за преступления, совершенные против украинского народа.

Напомним, во временно захваченном войсками России поселке Лазурное в Херсонской области оккупанты продолжают незаконную принудительную паспортизацию украинцев. Ставленик россиян, так называемый "глава" администрации Александр Дудка пригрозил, что жителям, не получившим паспорт страны-агрессора России, не будут выдавать медикаменты.

Ранее сообщалось, что на временно захваченных территориях Запорожской области россияне продолжают терроризировать местное население. На этот раз оккупанты "взялись" за водителей такси и заставляют их получать гражданство государства-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!