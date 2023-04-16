На Пасху российские военные обстреляли храм в Никополе: два человека ранены

Армия России 16 апреля, на Пасху, нанесла удар из тяжелой артиллерии по храму в Никополе Днепропетровской области. Два человека получили ранения.

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Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. "Россияне еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого", – написал он в своем Telegram-канале.

Вследствие обстрела храма 38-летняя женщина была госпитализирована, 57-летний мужчина – на амбулаторном лечении.

Кроме того, в Никополе повреждены 5 жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач. Пострадали четыре хозяйственные постройки, еще одна уничтожена.

Последствия вражеского артиллерийского удара уточняются.

"Преступления врага не останутся безнаказанными. За все будет возмездие. Искреннюю веру и свет украинской души не омрачит мрак агрессора", – подчеркнул Сергей Лысак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Пасхальную ночь войска РФ ударили по Запорожью. Вследствие обстрела пострадала церковь в селе Камышеваха.

– Накануне Пасхи, вечером 15 апреля, оккупанты нанесли авиаудары по приграничным территориям Сумщины и Черниговщины. Один человек был ранен.