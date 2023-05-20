'На победе все это не остановится': Буданов рассказал о сложном этапе, который ждет Украину

Украину ждет тяжелый этап после победы в войне с Россией. Много хлопот и тяжелой работы доставит, в частности, реинтеграция временно оккупированных территорий.

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Своими мыслями на этот счет поделился начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью журналисту Дмитрию Комарову. По его словам, на победе все не закончится, после нее последует многолетний сложный этап.

Буданов напомнил, что после полного освобождения всех своих регионов от российских оккупантов, Украина вместе с территорией получит миллионы населения, которому 9 лет "промывала мозги" российская пропаганда.

"На победе все это не остановится. Нас ждет достаточно сложный этап. Он, можно сказать, будет многолетним. Этап фактической реинтеграции наших территорий. Потому что сейчас, простите, мы получим плюс три миллиона населения, которое 9 лет жило под российской пропагандой. Это люди с совсем иным восприятием мира. Это не будет так легко, как кажется", – сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что этих людей придется перевоспитывать, а это долгий и сложный процесс.

"Это люди с видоизмененной психикой. Мы должны будем перевоспитать тех, кого можно перевоспитать... И кнутом и пряником – одно без другого не работает", – сказал он.

Кроме этого Украине необходимо будет сильно изменить свою экономику, которую уничтожила война. А также нашему государству придется позаботиться о своей безопасности и пересмотреть видение новых союзов и альянсов.

"День победы – он будет, он как раз будет четко очерчен, когда мы все это вернем. А дальше пойдет довольно трудная работа. И это будет длительный период, это, во-первых. Во-вторых, нам нужно будет достаточно серьезно видоизменить экономику, пересмотреть видение новых альянсов и союзов. В мире появится новая архитектура безопасности. Это не будет касаться только нас, это будет мировой вопрос. Поэтому работы будет еще достаточно много", – подчеркнул Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в том же интервью Кирилл Буданов заявил, что нападение России на Украину было неизбежным. По его словам, государство-агрессор начало готовиться к полномасштабному вторжению в Украину еще с 2007 года. А в 2014 году россияне воспользовались удобным моментом.

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