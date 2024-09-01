На Покровском направлении ликвидировали около 170 российских оккупантов: Генштаб доложил о ситуации на фронте

Силы обороны продолжают мужественно защищать Украину. С начала суток произошло 183 боевых столкновения. Только на Покровском направлении было ликвидировано 168 оккупантов.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 31 августа. За сутки оккупанты нанесли четыре ракетных удара, применив 9 ракет, 59 авиационных ударов с применением 77 КАБов, 381 удар дронами-камикадзе и совершил почти 2400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Отдельно в Генштабе отметили воинов 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, которые уверенно держат рубежи и наносят оккупантам значительные потери.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили две атаки вблизи Волчанска и Липцев. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Купянском направлении Силы обороны отражали 25 атак. Наибольшую активность противник проявлял в районах Синьковки, Колесниковки и в направлении Лозовой, где до сих пор продолжаются боестолкновения.

Семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении восьми разных населенных пунктов и в Серебрянском лесу. Концентрировал усилия вблизи Грековки, Невского и Твердохлебного.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отражали восемь штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Спорного, Звоновки, Белогоровки и Выемки. До сих пор в четырех локациях продолжаются бои.

На Краматорском направлении произошло 19 боевых столкновений. Наибольшую активность оккупанты проявляли в районе Калиновки. Бои продолжаются.

Враг 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Курдюмовка, Торецк, Нелиповка и Нью-Йорк. 13 атак уже отбиты нашими защитниками.

На Покровском направлении с начала суток наши войска отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага. Четыре из них еще продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор. По предварительным данным, за сегодня враг потерял 168 человек убитыми и 216 ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили два танка Т-72, три БМП и девять автомобилей. Кроме того, два танка и 17 автомобилей врага были существенно повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 28 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в районах Константиновки и Георгиевки – совершили пять и 13 атак соответственно. Также попытки продвижения происходили в сторону Украинской, Лесовки и Галицыновки. оккупанты несут потери.

На Времевском направлении оккупанты атаковали в направлении Угледара, Водяного, Макаровки и Времовки. Ситуация контролируется.

На Ореховском направлении наши войска остановлены четыре атаки противника вблизи Малой Токмачки и Роботиного.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины отразили три штурма российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из бригады "Помста" на Северском направлении с помощью ночных тяжелых бомберов Vampire и сбросов с квадрокоптеров Mavic уничтожили десяток укреплений и отменили живую силу врага.

Напомним, что в субботу, 31 августа, Вооруженные силы Украины сбили вражеский дрон "Орион". Это произошло на Курском направлении.