Люди, срочно нужна помощь!

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На Покровском направлении крайне тяжелая ситуация.

Очень много тяжело раненых и погибших бойцов.

Нашим бойцам срочно нужна помощь.

Требуются зарядные станции – 84 тыс грн.

Старлинк – 20 тыс грн

Мавик 3 про - 75 тыс грн

и Мавик 3 т –170 тыс грн.

Общая сумма 350 тыс. грн.

Очень прошу помочь закрыть срочные нужды.

С понедельника выкупила 2 дрона, зарядные станции, генератор, планшеты, уже все уехало на фронт.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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