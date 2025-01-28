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Блог | На Покровском направлении очень тяжелая ситуация: бойцам нужна помощь
Люди, срочно нужна помощь!
На Покровском направлении крайне тяжелая ситуация.
Очень много тяжело раненых и погибших бойцов.
Нашим бойцам срочно нужна помощь.
Требуются зарядные станции – 84 тыс грн.
Старлинк – 20 тыс грн
Мавик 3 про - 75 тыс грн
и Мавик 3 т –170 тыс грн.
Общая сумма 350 тыс. грн.
Очень прошу помочь закрыть срочные нужды.
С понедельника выкупила 2 дрона, зарядные станции, генератор, планшеты, уже все уехало на фронт.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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