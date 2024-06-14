На Покровском направлении самая высокая интенсивность атак противника: в Генштабе рассказали о ходе боев. Карта

Интенсивные вражеские атаки с начала суток 14 июня фиксируются на Покровском и Кураховском направлениях. Именно на этих участках фронта произошло более половины всех боевых столкновений.

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В общей сложности по состоянию на 13:00 по всей линии фронта враг совершил 48 штурмовых и наступательных действий. Об этом говорится в новой оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"С начала суток больше всего враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях. Здесь произошло более 60% от общего количества в 48 боевых столкновений по всей линии фронта. Наши защитники жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику", – отмечено в сводке.

На Харьковском направлении российские захватчики не прекращают атаковать управляемыми авиационными бомбами с российской территории. В частности, по Волчанску из российского Шебекино они ударили пятью КАБами.

Также на Харьковском направлении отражены две атаки оккупантов – в районах Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении захватчики ударили неуправляемыми авиационными ракетами в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении с начала суток враг предпринял четыре попытки улучшить тактическое положение у Невского и Грековки. В районе последнего идет бой.

Также российские оккупанты били НАРами по территории Серебрянского леса и сбросили четыре управляемых авиабомбы в районе Песчаного.

На Покровском направлении, как и в последнее время в целом, самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 18. Сейчас восемь боестолкновений продолжаются в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Нетайлово. Оккупанты активно поддерживают свои наземные атаки действиями авиации – нанесли пять авиаударов. Бомбардировали десятью КАБами районы Волчьего, Тимофеевки и Новопокровского. Неуправляемыми авиационными ракетами били в сторону Новоселовки Первой и Александрополя.

На Времевском направлении враг трижды атаковал в районах Константиновки, Водяного и Урожайного. Успеха не имел. Также сбросил две авиабомбы неподалеку от Елизаветовки.

На остальных направлениях обстановка особых изменений не претерпела, отметили в Генштабе.

Напомним, накануне, 13 июня, воины ВСУ обезвредили еще 1250 оккупантов и 48 артсистем врага. В общей сложности за сутки было уничтожено 186 единиц военной техники и вооружение российской армии.

Также сообщалось, что в результате взрыва в российском Шебекино Белгородской области, раздавшегося вечером 13 июня, погибли трое российских захватчиков: взорвались боеприпасы к российской системе "Солнцепек", которую российская пропаганда называла "страшнейшим оружием РФ после ядерного".