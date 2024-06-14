Воины ВСУ обезвредили еще 1250 оккупантов и 48 артсистем врага – Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 186 единиц военной техники и вооружения русской армии. Ряды личного состава оккупационного войска защитники проредили на 1250 солдат и офицеров.

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По состоянию на 14 июня 2024-го потери живой силы агрессора в войне против нашей страны достигают 524 060 военнослужащих. Обновленные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские бойцы отминусовали 48 артиллерийских систем (в общем 13 818), 26 боевых бронированных машин (15 234), восемь танков (7936), три средства ПВО (849) и две РСЗО (1101) ВС РФ.

В небе защитники сбили вражескую крылатую ракету (всех 2286) и 22 беспилотника оперативно-тактического уровня (11 097).

Также воины сожгли 60 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 18 854), 16 – спецтехники (2310) оккупантов.

С начала полномасштабного российского вторжения Силы обороны уничтожили 359 самолетов, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку врага.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении защитники уничтожили танковую роту оккупантов. За сутки там отминусовали более 240 захватчиков и десять их танков, восемь ББМ, две артсистемы и четыре автомобиля.

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