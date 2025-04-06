На Покровском направлении украинские воины остановили 75 атак армии РФ: что сейчас происходит на фронте. Карта

За прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано почти 180 боевых столкновений. Только на Покровском направлении 5 апреля украинские воины остановили 75 вражеских атак.

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Активизировались захватчики также на Лиманском и Торецком направлениях. О ситуации на поле боя рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Накануне захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 99 авиаударов, в том числе сбросили 163 КАБ. Кроме этого, произвели около 5449 обстрелов, из них 123 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражений 2237 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Хреновка Черниговской области; Петрушевка, Проходы, Краснополье, Великая Писаревка, Братеница, Басовка, Наумовка Сумской области; Казачья Лопань, Слатино Харьковской области; Гавриловка Днепропетровской области; Заря, Старая Николаевка, Покровск, Камышеваха Донецкой области; Гуляйполе, Лукьяновское, Степногорск Запорожской области.

В то же время авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двенадцать районов сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники и средство ПВО противника.

В течение суток 5 апреля на линии фронта произошло 178 боевых столкновений.

Так, на Харьковском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Камянка.

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Старался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Новое, Катериновка и в сторону Зеленой Долины.

На Северском направлении Силы обороны отразили пять штурмовых действий вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах Часова Яра и Григорьевки.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Курдюмовки, Торецка, Дачного, Леонидовки и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 атак агрессора в районах населенных пунктов Котляровка, Валентиновка, Александрополь, Тарасовка, Лысовка, Шевченко, Котлино, Удачное, Успеновка, Новоалександровка и Богдановка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских штурмов в районах населенных пунктов Разлив, Константинополь и Бурлацкое.

Противник один раз атаковал позиции наших защитников возле Равнополя на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, в районе Степового, Малых Щербаков и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки захватчики совершили четыре безуспешных атаки на позиции наших защитников.

Накануне на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 17 атак противника. Враг совершил 322 артиллерийских обстрела, из них 12 — из реактивных систем залпового огня, совершил 22 авиационных удара, сбросив 34 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – добавили в Генштабе.

Напомним, накануне, 5 апреля, потери российских захватчиков составили 1330 человек за сутки. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 20 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, четыре РСЗО, 68 БПЛА оперативно-тактического уровня, 96 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

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