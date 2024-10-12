На Покровском направлении враг понес ощутимые потери: сколько боевых столкновений произошло на фронте

На поле боя в Украине в течение пятницы, 11 октября, по состоянию на 22:00 произошло 146 боевых столкновений воинов Сил обороны с российскими захватчиками. Больше всего сражений произошло на Кураховском направлении, также враг активен на Покровском и Купянском направлениях.

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Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Армия России несет на фронте большие потери – только на Покровском направлении в течение суток было ликвидировано 126 оккупантов, а ранения получили – 182.

На Харьковском направлении оккупанты однажды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Тихого.

На Купянском направлении враг 21 раз атаковал укрепление Сил обороны возле Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеривки, Синьковки, Кругляковки и Песчаного. Продолжаются 10 боеприкосновений.

На Лиманском направлении ВСУ сейчас отбивают 4 вражеские атаки вблизи Грековки, Новомихайловки, Тернов и Заречного на Лиманском направлении.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, но нанес авиационный удар по Ясногоровке.

На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться у Калиновки, Часова Яра, Ивановского и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты 13 раз штурмовали в районе Торецкая. Продолжаются боевые действия в семи локациях – враг давит, пытаясь продвинуться в районе Торецкая.

На Покровском направлении противник совершил 19 штурмовыхи наступательных действий Наибольшая активность врага сохраняется в районах Селидового, Мирнограда и Лисовки.

На Кураховском направлении произошло 32 боевых столкновения. Оккупанты пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Звездного, Курахового, Желаемого Второго, Цукуриного, Кураховки, Константиновки, Екатериновки, Антоновки и Водяного. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 19 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Селидового, Мирнограда и Лисовки.

На Времивском направлении отбиты восемь атак в районах населенных пунктов Богоявленка, Золотая Нива, Ровнополь, Новоукраинское, продолжаются семь боев в районах Новодаровки, Левадного и Ольговского.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении три вражеских штурма потерпели неудачу.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиаударах с применением 21 КАБ.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска продолжают нести катастрофические потери на Покровском направлении. По данным партизан, на оккупированных территориях госпитали и больницы переполнены, из медучреждений срочно выписывают гражданских, чтобы освободить места для получивших ранения оккупантов.