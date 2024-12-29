На Покровском направлении ВСУ обезвредили 425 оккупантов: сколько боестолкновений произошло на фронте с начала суток

В течение субботы, 28 декабря, по всем направлениям фронта произошло 149 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях, также враг проявляет активность на Краматорском и Времевском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник использовал для поражения 765 дронов-камикадзе. В общей сложности враг совершил почти 3,8 тысячи обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение", – говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник трижды без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Глушковки и Лозовой. Украинские защитники остановили три вражеских атаки. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Первомайского, Надии, Твердохлебового, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении враг 14 раз штурмовал наши позиции вблизи Ступочек и Часова Яра. Два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении наши воины отразили три атаки противника в районе Торецка и Щербиновки. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток противник 48 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Волково, Новоезаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко. Наши защитники отразили 30 штурмов. 18 атак продолжаются.

За день на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 425 оккупантов, из них 201 – безвозвратно. Также уничтожены две боевые бронированные машины и семь единиц автомобильной техники, также повреждена одна боевая бронированная машина.

На Кураховском направлении враг предпринял 17 попыток прорвать нашу оборону вблизи Петропавловки, Украинки, Курахово и Дачного. 11 боестолкновений завершено, еще шесть – до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении противник 11 раз атаковал наши подразделения возле населенных пунктов Константинопольское, Великая Новоселка и Времевка. Один бой идет до сих пор.

На Приднепровском направлении наши войска отразили одну атаку, противник успеха не имел.

В Курской области украинские защитники отражали девять атак противника, в настоящее время идет один бой.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что Вооруженным силам Украины в течение 2024 года удалось сохранить контроль над стратегически важными участками и снизить военный и промышленный потенциал РФ. Наши защитники продолжают сдерживать оккупантов вопреки их преобладающему количеству.

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