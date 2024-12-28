"Мы выстояли и продолжаем борьбу": Сырский подвел итоги 2024 года и озвучил приоритеты на 2025-й
Вооруженным силам Украины в течение 2024 года удалось сохранить контроль над стратегически важными участками и уменьшить военный и промышленный потенциал РФ. Наши защитники продолжают сдерживать оккупантов вопреки их преобладающему количеству.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам годового совещания по деятельности Вооруженных сил. Он заслушал доклад и поставил конкретные задачи командованиям и управлениям на следующий год.
"Этот год был сложным испытанием нашей прочности. Но, несмотря ни на что, мы выстояли и продолжаем борьбу – сдерживаем численно превосходящего врага, сохраняем контроль над стратегически важными участками, удерживаем контроль над западной частью Черного моря, сокращаем военный и промышленный потенциал врага, в том числе и средствами DeepStrike", – заметил Сырский.
По его словам, с начала 2024 года общие потери привлеченных в наступлении россиян превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. За это время враг заплатил высокую цену с начала полномасштабного вторжения в Украину. Что касается общих потерь, то они составляют около 785 тысяч военных. Также главнокомандующий отметил и создание Силы беспилотных систем в ВСУ.
"По сравнению с прошлым годом объемы поставок беспилотных систем в наши подразделения увеличились в 19 раз. Количество пораженных и уничтоженных целей противника возросло в 3,7 раза. Также в этом году мы увеличили сроки базовой подготовки мобилизованных. Ведь качественная подготовка является условием сохранения жизней наших воинов, что подчеркиваю постоянно", – рассказал Сырский и поблагодарил военных "за устойчивость обороны Украины в таких невероятно трудных условиях".
Как сообщал OBOZ.UA, недавно главнокомандующий во время рабочей поездки посетил позиции военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского. Защитники этой бригады ведут бои на одном из самых горячих направлений фронта. Сырский выразил благодарность бойцам за их весомый вклад в защиту Украины и вручил награды.
Также он отметил отвагу и патриотизм военных, ежедневно отражающих десятки атак российских захватчиков.
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