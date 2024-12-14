Сырский побывал на фронте и наградил лучших защитников за преданность. Фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время рабочей поездки посетил позиции военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Бойцы этой бригады ведут бои на одном из самых горячих направлений фронта.

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Сырский выразил благодарность защитникам за их весомый вклад в защиту Украины и вручил награды. Об этом главнокомандующий сообщил в своих соцсетях.

В то же время он отметил отвагу и патриотизм бойцов, ежедневно отражающих десятки атак российских захватчиков.

"Во время рабочей поездки имел честь вручить награды военнослужащим 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Они ведут бои на одном из самых горячих направлений фронта и являются настоящим примером отваги и патриотизма, ежедневно отражая десятки атак российских захватчиков.

Благодарю вас, сильные духом, мотивированные и искусные воины. Отмечаю самоотверженность каждого, кто храбро защищает Украину, свой дом и наших людей", – подчеркнул главнокомандующий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ, защищающих страну на Покровском направлении. Он отметил, что на этом направлении приходится принимать нестандартные решения для укрепления обороны и более эффективного уничтожения российских захватчиков.

Напомним, что 11 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о новых ударах по территории России. Глава государства со своей стороны поблагодарил наших воинов, нанесших ощутимые удары по враждебным целям.

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