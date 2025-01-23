На Покровском направлении ВСУ уничтожили 189 окупантов: что происходит 'на нуле'

На передовой в Украине с начала суток 23 января по состоянию на 22:00 произошло 119 боевых столкновений военных Сил обороны с российским захватническим войском. Больше всего атак враг совершил на Покровском направлении, где было зафиксировано 63 наступательных действия.

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В то же время на этом участке фронта армия РФ за сутки потеряла 189 оккупантов убитыми, еще столько же было ранено. Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Липцев.

На Купянском направлении враг девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Дворечной, Загрызового и Петропавловки, до сих пор продолжается боестолкновение.

На Лиманском направлении оккупационные войска семь раз пытались продвинуться вблизи Ямполевки, Новоегоровки, Зеленой Рощи и Копанок.

На Северском направлении в районе Ивано-Дарьевки и Белогоровки Силы обороны отразили два вражеских штурма.

На Краматорском направлении противник совершил два штурма позиций наших защитников. Активность оккупантов проявлялась в районе Часова Яра.

На Торецком направлении в районах Дилиевки, Крымского, Щербиновки и Торецкого враг 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону.

На Покровском направлении агрессор совершил 63 наступательных действия. Наибольшая активность врага сохраняется в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Лисовка, Возрождение, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, на этом участке фронта было ликвидировано 189 оккупантов, еще 190 ранены. Уничтожена одна боевая машина пехоты, девять единиц автомобильной и две единицы мототехники, пять средств РЭБ и восемь антенн БпЛА; повреждена артиллерийская система и средство спутниковой связи противника.

На Новопавловском направлении произошло семь вражеских штурмов вблизи Новодаровки, Константинополя и Великой Новоселки. Силы обороны отразили все атаки россиян.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили два штурмовых действия, которые успешно отразили ВСУ.

На Курском направлении украинские защитники отбили 12 атак захватнических войск, кроме этого враг нанес 24 авиационных удара, сбросив при этом 38 КАБ, совершил 358 обстрелов позиций наших войск и гражданской инфраструктуры на территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ рассказали, что армия РФ увеличила контингент своих войск для атак на Времен Яр в Донецкой области. В частности, еще несколько подразделений присоединились к 98-й воздушно-десантной дивизии России. Продолжаются тяжелые бои в городской застройке.

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