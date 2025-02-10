На Покровском направлении защитники остановили 33 штурма агрессора: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

За прошедшую на фронте произошло 99 боевых столкновений, в частности больше всего вражеских атак – более трех десятков – защитники Украины отбили на Покровском направлении. Отдельно авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили ЗРК "Бук", семь районов сосредоточения личного состава и техники, пять артсистем и пункт управления оккупантов.

Видео дня

О ситуации на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке от 10 февраля. По уточненной информации, вчера агрессор нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 87 авиационных ударов (сбросил 138 КАБов).

Так, российская авиация была в районах Александровки, Нестерно, Слатиного, Удов на Харьковщине; Филии на Днепропетровщине; Зверево, Покровска, Гродовки, Константиновки, Ясиноватой, Богатыря, Разлива, Отрадного, Новоселки, Сторожевого, Новополя на Донетчине; Гуляйполя, Красного, Пятихаток, Каменского, Лукьяновского, Степногорска на Запорожье; Приднепровска на Херсонщине. Кроме этого, оккупанты совершили на передовой более 5800 обстрелов (133 из РСЗО) и привлекли для поражений 2427 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении ВСУ отразили три атаки врага в районах Волчанска и Фиголовки.

На Купянском направлении произошло семь российских атак: защитники отражали штурмовые действия оккупантов возле Богуславки, Степной Новоселки, Голубовки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении ВС РФ атаковали десять раз, пытались продвинуться вперед у Зеленого Гая, Новосергеевки, Ямполевки, Колодцев, Копанок и Новолюбовки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе города Часов Яр.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от Торецка, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении защитники остановили 33 штурма агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное.

Активно применяя авиацию на Новопавловском направлении, войска РФ десять раз тщетно пытались прорваться вблизи Константинополя.

В операционной зоне на территории Курской области РФ подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 18 атак российских войск. Кроме этого, армия РФ нанесла 39 авиационных ударов с применением 69 КАБов, а также осуществила 493 артобстрела позиций наших войск и собственных населенных пунктов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Северском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Le Figaro предположило, что в последние недели украинские силы возобновили контратаки вдоль линии фронта с целью замедления наступления российских войск. По мнению аналитиков, так ВСУ пытаются усилить свои позиции и выиграть время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!