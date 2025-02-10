Украина возобновила контратаки вдоль линии фронта, чтобы замедлить российское наступление – Le Figaro

В последние недели украинские военные возобновили контратаки вдоль линии фронта с целью замедления наступления российских войск. Таким образом, Украина пытается усилить свои позиции и выиграть время.

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Об этом сообщает издание Le Figaro. Несмотря на то, что оккупанты контролируют значительную часть Торецка в Донецкой области, Силы обороны восстановили контратаки на севере города и не дают врагу полностью захватить его.

Хотя Минобороны России утверждают про полный контроль над Торецком, украинское командование исключает такие заявления.

"Мы все еще там, в этом районе (…) Они не заняли его полностью", – подчеркнул пресс-офицер 28-й бригады, находящийся на окраине города.

Также армия РФ не прекращает попыток захватить Покровск, который находится в 50 км от Торецк. Этот город является ключевым логистическим узлом на Донбассе, который играет немаловажную роль в обороноспособности страны. Сейчас оккупанты взяли под контроль две дороги, ведущие к этому "хабу", а еще одна находится под их контролем.

Однако уже в течение десяти дней их наступление в этом направлении остановилось. Украинские войска провели несколько контратак, восстановив опорные пункты в селах Успеновка, Котлино и Песчаное. В Песчаном они вернули контроль над угольной шахтой №3, которую россияне захватили в середине декабря.

Стоит отметить, что в Курской области благодаря успешным контратакам ВСУ продвинулись примерно на 10 квадратных километров к югу от городка Судда, к окраине которого подошли российские войска, угрожая флангам украинской обороны.

Хотя это продвижение не значительно, но захват нескольких небольших сел Колмакова, Черкасской Конопельки и, вероятно, Фансеевки значительно облегчает положение украинцев на Курской дуге. Этот вопрос может стать решающим в предстоящих мирных переговорах с Россией, которые президент Владимир Зеленский надеется использовать как разменную монету.

Напомним, в конце января стало известно, что Силы обороны Украины вернули утраченные позиции на Харьковском направлении и возле Покровска Донецкой области. Отмечается, что на севере Харьковской области подразделения ВСУ продвинулись в северной части Волчанска, а на Покровском направлении Силы обороны немного продвинулись к западу от Новоандреевки.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам военных, на Покровском направлении остается достаточно сложная ситуация. Иногда по одной позиции Сил обороны Украины прилетает по 30 FPV-дронов, а под прикрытием туманов противник постоянно пытается атаковать малыми пехотными группами.

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