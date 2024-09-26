На Прикарпатье мужчина изменил веру после получения повестки: 'спасло' ли это его от мобилизации

В Ивано-Франковской области Тисменицкий районный суд принял решение в отношении мужчины, получившего повестку на мобилизацию, но отказался служить, ссылаясь на свои религиозные убеждения. Его приговорили к одному году лишения свободы за уклонение от военной службы.

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Об этом говорится в решении суда. Отмечается, что в июле 2023 мужчину признали годным к службе и выдали ему повестку.

Однако он не явился в территориальный центр комплектования (ТЦК) и не исполнил свои обязанности. На суде подсудимый признал свою вину и отметил, что член Церкви Евангельских христиан-баптистов, чья вера запрещает ему использовать оружие.

Он также отметил, что ухаживает за пожилыми родителями и готов проходить альтернативную службу.

Мать и отец мужчины на суде подтвердили его слова.

Однако, как выяснил суд, мужчина стал прихожанином церкви только в марте 2024 года после получения повестки, что вызывало сомнения в его искренности. Родители мужчины не имели группы инвалидности, и уход за ними не был официально оформлен.

Учитывая все приведенные факты, суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде года лишения свободы.

Напомним, жителя Запорожья, отказавшегося защищать Украину в рамках мобилизации, осудили на три года лишения свободы. Военнообязанный получал повестки, но не шел служить, полагая, что его религиозные воззрения являются основанием для отсрочки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сарненском районе Ровенской области судили местного жителя, проигнорировавшего повестку о вызове в ТЦК для отправки в боевую часть. Он признал свою вину и отделался штрафом.

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