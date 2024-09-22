На Ривненщине мужчина уклонился от мобилизации и получил штраф: детали дела

В Сарненском районе Ривненской области судили местного жителя, проигнорировавшего повестку о вызове в ТЦК для отправки в боевую часть. Он признал свою вину и отделался штрафом.

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События разворачивались совсем недавно. Об этом сообщило издание "Рівне вечірнє" со ссылкой на решение суда.

Согласно материалам дела, перед законом предстал военнообязанный житель Дубровицы. Военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его пригодным к службе в ВСУ.

Мужчине вручили повестку, согласно которой он должен был 9 августа 2024 прибыть в пункт сбора для дальнейшего отправления в воинскую часть по мобилизации. Однако тот в указанный день в ТЦК так и не явился.

В суде обвиняемый свою вину признал и подтвердил, что уклонился от мобилизации без уважительной причины. За совершенное ему назначили 5100 гривен штрафа.

Также в Ривненской области приговорили к трем годам тюрьмы мужчину, который больше года избегал мобилизации. Он в суде заявил о своем "плохом здоровье" и сказал, что служить не планирует.

Кроме того, ГБР разоблачило правоохранителя с Ривненщины, который организовал схему избегания от мобилизации. Он искусственно открывал уголовные производства против уклоничтов, в которых те полностью раскаялись и признавали свою вину.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут самостоятельно узнать о штрафах за уклонение от мобилизации и открытых исполнительных производствах об их принудительном взыскании. Эта информация предоставляется в Автоматизированной системе исполнительного производства (АССП) Минюста.

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