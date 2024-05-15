Сочинял уголовные производства: ДБР разоблачило правоохранителя из Ровенщины, который организовал схему избегания от мобилизации

Государственное бюро расследований разоблачило и сообщило подозрение правоохранителю из Дубенского района Ровенской области, который организовал схему избегания мобилизации для призывников. Правоохранитель искусственно открывал уголовные производства против уклонистов, в которых те полностью раскаялись и признавали свою вину.

"Преступления", в которых обвиняли уклонистов, были не тяжкими, и при условии их душевного раскаяния они получали от 1 до 2 лет условного наказания. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следовательно, на время расследования и отбывания наказания лицам, которые воспользовались такими услугами, не выдавали повестки на военную службу. Стоимость таких услуг составила около 100 тысяч гривен.

Если "клиент" уже находился в розыске призывников, дополнительно оплачивалось еще 6500 гривен за исключение из системы.

Правоохранитель сотрудничал со старостой одного из сельских советов, который выдавал повестки мужчинам призывного возраста. Представитель власти знакомил "заинтересованных" с правоохранителем, получая за это свое вознаграждение. Решается вопрос об уведомлении должностному лицу подозрения и устанавливается полный перечень лиц, которые могли иметь отношение к указанному преступлению.

Эта схема была активна с марта 2024 года. К этому моменту удалось выявить по меньшей мере 5 случаев "успешных" сделок, которые злоумышленникам удалось реализовать.

Правоохранителя задержали "на горячем" 10 мая, когда он получил часть взятки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Госпогранслужбе Украины информировали, что в Тисе на Закарпатье утонули еще трое мужчин. О страшной находке пограничникам сообщил местный рыбак.

Напомним, что СБУ и полиция заблокировали в Украине восемь схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Схемы действовали в пяти областях, задержаны все организаторы разоблаченных преступлений.

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