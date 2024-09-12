В Ривненской области мужчина год уклонялся от мобилизации и получил приговор суда: как наказали

Сарненский районный суд Ровенской области приговорил к 3 годам заключения мужчину, более года избегавшего призыва. Военнообязанный признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины.

Видео дня

Об этом говорится в приговоре суда, внесенном в Единый государственный реестр судебных решений. Обвиняемый прошел ВЛК в марте 2023 года и был признан пригодным к воинской службе.

После этого, по данным суда, мужчина получил боевую повестку, однако в воинскую часть так и не явился. В суде он заявил о своем "плохом здоровье" и сказал, что служить не планирует.

"Обвиняемый в суде объяснил, что действительно был направлен для прохождения военно-врачебной комиссии, которую проходил формально, поскольку находился в помещении медицинского учреждения, но к врачам не заходил. По словам обвиняемого – врачам предоставлялись его личные документы, однако его ни один врач не осматривал", – говорится в приговоре.

Фигурант настаивал, что имеет определенные хронические заболевания, поэтому не согласился с выводом военно-врачебной комиссии. Также из-за этого он не счел необходимым появляться за повесткой.

"Руководствуясь ст. 373, 374 УПК Украины, суд осудил признать виновным (фигуранта. – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, назначив наказание в виде лишения свободы на срок 3 года", – отметили в суде.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" существует ряд причин, по которым можно не прибыть по повестке в ТЦК и не понести наказание. Если военнообязанный гражданин не прибыл по повестке в ТЦК, он должен в кратчайшие сроки сообщить о причинах своего отсутствия.

– 28-летний украинец женился на своей 40-летней теще, которая имеет инвалидность І группы, чтобы выехать из Украины. "Супруги" убеждали пограничников, что едут в Варшаву якобы лечить зрение женщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!