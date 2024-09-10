По каким причинам можно не прибыть по повестке в ТЦК и не быть наказанным: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанным гражданам вручают повестки с требованием прибыть в территориальные центры комплектования. За игнорирование такого вызова может наступить административная и даже уголовная ответственность.

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В то же время существует ряд причин, по которым можно не прибыть по повестке в ТЦК и не понести наказание. Такие причины указаны в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Если военнообязанный гражданин не прибыл по повестке в ТЦК, он должен в кратчайшие сроки уведомить о причинах своего отсутствия. При этом сообщить о причинах неявки по повестке можно любым способом: лично, а также электронным или заказным письмом с уведомлением о вручении.

Согласно действующему законодательству, уважительными причинами неприбытия в ТЦК в срок, определенный в повестке, являются:

– стихийные бедствия;

– болезнь гражданина;

– военные действия на соответствующей территории и их последствия;

– смерть близкого родственника (родителей, жены (супруга), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы)

– смерть близкого родственника его жены (супруга);

– другие обстоятельства, лишившие возможности лично прибыть в срок.

Кроме того, причины неприбытия в ТЦК по повестке должны быть документально подтверждены. Такие документы нужно заверить уполномоченными государственными органами, учреждениями и организациями государственной и коммунальной формы собственности.

Если военнообязанный гражданин не предупредит ТЦК о причинах неявки, он может быть привлечен к административной ответственности. В таком случае налагается штраф в размере от 17 до 25,5 тыс. грн. При систематических нарушениях могут быть основания для привлечения к уголовной ответственности. В этом случае грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Напомним, на Буковине задержали правоохранителя, который вместе с тремя сообщниками организовал канал нелегальной переправки военнообязанных мужчин в Евросоюз. Стоимость услуг составляла 6,5 тысячи евро.

Как сообщал OBOZ.UA, на Хмельниччине суд приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Свой поступок он пытался оправдать болезнью матери.

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