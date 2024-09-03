Брал по 6,5 тыс. евро: на Буковине разоблачили правоохранителя, организовавшего 'схему' с пересечением границы мужчинами. Фото

На Буковине задержан правоохранитель, который вместе с тремя сообщниками организовал канал нелегальной переправки военнообязанных мужчин в Европейский Союз. Стоимость услуг составляла 6,5 тысячи евро.

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. Правоохранитель подвозил клиентов к участку близ границы, где его сообщники перевели мужчин в Румынию пешком через сложные горные маршруты.

Мужчинам давали рекомендации иметь достаточное количество пищи и воды.

Пограничники сначала задержали шедшую пешком группу и впоследствии вышли на след организатора. Ему сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении правоохранителя от должности. Досудебное расследование продолжается также в отношении трех гражданских союзников.

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, начальники районных Бориспольского и Бучанского ТЦК взяли под стражу без права на внесение залога. Их подозревают в организации незаконной схемы уклонения от мобилизации, которая им принесла минимум 1 млн долларов "заработка".

Для поиска "клиентов" и передачи взяток руководители ТЦК привлекли своего знакомого-иностранца. Они оформляли поддельные документы о непригодности к службе, "услуга" стоила 37 тысяч долларов.

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