В Запорожье мужчина дважды отказался от мобилизации из-за 'религиозных взглядов' и поплатился: как наказали

Жителя Запорожья, отказавшегося защищать Украину в рамках мобилизации, приговорили к трем годам лишения свободы. Военнообязанный получал повестки, но не шел служить, полагая, что его религиозные воззрения являются основанием для отсрочки.

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Дело рассмотрел Хортицкий районный суд. Об этом сообщает местное издание zprz.city.

Отмечается, что запорожец получил две повестки, пришел в ТЦК и даже прошел военно-врачебную комиссию. Однако в дальнейшем он отказался идти в войско.

Уже в суде обвиняемый объяснял: вырос в религиозной семье, его отец был католиком, а сам он впоследствии якобы стал "свидетелем Иеговы". Служить мужчина не хотел, но прислушивался к совету знакомых, мол, отсрочку от мобилизации можно получить "из-за религиозных взглядов".

Так запорожец оказался в ТЦК, где развенчали его мнения об освобождении от исполнения воинского долга. Военнообязанного отправили на ВВК, выводом которой был – пригодный к службе, а затем дали повестку.

"Тот ничего не подписал, а когда позже к нему приехала полиция, снова отправился в ТЦК, где снова отказался от мобилизации", – говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, на суде мужчина категорически заявил, что не будет защищать Украину в рядах войска – из-за религиозных взглядов. В то же время убеждал, что может поработать "психологом после завершения войны и принести пользу бойцам".

Также "религиозный" запорожец констатировал, что тюрьмы он не боится – там у него будет время для саморазвития. По решению суда, следующие три года мужчина, вероятно (ведь неизвестно, есть ли у него время подать апелляцию), проведет за решеткой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сарненском районе Ривненской области судили местного жителя, проигнорировавшего повестку о вызове в ТЦК для отправки в боевую часть. Он признал свою вину и отделался штрафом.

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