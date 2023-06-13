'На разных участках есть движение вперед': Зеленский отметил воинов ВСУ, участвующих в освобождении украинских территорий. Видео

Президент Владимир Зеленский отметил воинов Вооруженных сил Украины, участвующих в освобождении украинских территорий. Он сообщил, что на многих участках фронта значительное движение вперед.

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 475-го дня войны с Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Зеленский отметил, что он провел переговоры с партнерами по российскому террору и наказанию за эти преступления.

Глава государства прокомментировал масштабную трагедию в Кривом Роге.

"Сегодня днем завершились спасательные работы и разбор завалов в Кривом Роге после ракетной атаки террористов. К сожалению, 11 человек погибли, среди них один ребенок… Мои соболезнования родным и близким. Всего более 30 человек травмированы. Всем им оказывается необходимая помощь", – сообщил он.

Зеленский также сообщил о переговорах с партнерами.

"Этот сознательный российский удар по обычному городу лишь в очередной раз доказывает простую истину: мы должны вместе с партнерами обеспечить физически такие условия, чтобы российский террор стал невозможен", – добавил он.

Первым фактором он выделил вопрос противовоздушной обороны.

"Первое – это наш воздушный щит. Достаточное количество систем ПВО достаточной мощности. Плюс современные истребители. Когда будет физически ограничена нашим воздушным щитом российская способность бить по нашим городам и селам, только тогда государство-террорист поймет, что в мире для всех украинцев и в проигрыша для России нет альтернатив", – отметил Зеленский.

Вторым пунктом президент прокомментировал производство государством-террористом новых ракет.

"Второе – это уничтожение основы для террора, для производства государством-террористом новых ракет. К сожалению, Россия до сих пор имеет возможность получать критические компоненты для производства ракет, созданные компаниями из разных стран мира, в частности компаниями из некоторых стран-партнеров. компоненты затем поставляют в Россию. Если взять, к примеру, одну из ракет, ударивших сегодня по Кривому Рогу, то около 50 компонентов в ней – преимущественно микроэлектроника – произведены в других странах", – сказал он.

Президент Украины рассказал о встрече с директором МАГАТЭ.

"Хорошо, что МАГАТЭ предлагает отправить к нам, в Украину, группу экспертов, которые оценят последствия уничтожения Россией дамбы и других сооружений Каховской ГЭС. Мир должен знать во всех происходящих деталях и какое преступление против природы и людей совершила Россия. Я надеюсь, эксперты МАГАТЭ заработают уже в ближайшее время", – сказал Зеленский.

Он также выделил и вопросы освобождения территорий и активизации боевых действий.

"Бахмутское направление – а это, в частности, воины 80-й отдельной бригады ДШВ… На разных участках есть движение вперед. Я благодарю вас! Спасибо за чрезвычайную храбрость! Подразделения ОСУВ "Таврия" – в условиях чрезвычайно жестоких боев, в условиях авиационной и артиллерийской преимущества оккупантов есть движение вперед Спасибо, воины Спасибо за каждый шаг и за каждый метр украинской земли, которая освобождается от русского зла Морпехи 35 и 36 отдельных бригад, 110 отдельная механизированная бригада, 128 отдельная горно -штурмовая бригада, десантники нашей крутой "Семьдесят девятки", артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь". Спасибо всем вам! Спасибо за крепость! – доложил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский осудил очередной террористический акт России, которая ночью 13 июня нанесла удары по Кривому Рогу. В городе вражеские ракеты разрушили многоэтажку и гражданские объекты, унесли жизни 11 человек и еще десятки ранили.

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