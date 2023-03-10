"На развертывание идет до 10 минут": Наев рассказал о работе мобильных огневых групп ПВО, защищающих небо над Украиной
Командование Объединенных Сил ВС Украины показало работу мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Главным преимуществом по сравнению со стационарными комплексами называют быстрое развертывание и способность перемещаться на местности в зависимости от направления обнаружения противника.
Командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что развертывание группы занимает до десяти минут. Среди основных задач мобильных огневых групп – разведка воздушного пространства и их уничтожение воздушного противника. Видео их эффектной работы показали на странице командования в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрлльте до конца новости).
В состав каждой такой группы может входить до 4 человек: водитель, пулеметчик, оператор ПЗРК и командир группы. Маршруты движения выбирают, анализируя предварительные воздушные удары оккупантов.
Применение мобильных огневых групп ПВО началось в прошлом году в Северной операционной зоне Украины, в результате удачной оптимизации ВСУ. По словам Наева, на автомобили, предоставленные волонтерами, бойцы устанавливают соответствующее вооружение, в частности, крупнокалиберные пулеметы или переносные зенитно-ракетные комплексы. За это время подразделения зарекомендовали себя достаточно хорошо, уничтожив десятки воздушных целей.
"Насыщая нашу систему противовоздушной обороны такими группами, мы повышаем эффективность обороны в целом", – отметил Наев.
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