На российском аэродроме 'Борисоглебск' уничтожена ТЭЧ, где обслуживаются самолеты. Фото

В ночь на 14 августа украинские беспилотники совершили самую большую за весь период войны атаку на российские аэродромы. Под удар попал ряд авиабаз, среди которых "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. На ее территории уничтожена ТЕЧ – технико-эксплуатационная часть.

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Последствия ударов по аэродрому Борисоглебск зафиксировали спутниковые снимки Planet Labs. Их обнародовали "Схемы".

На фото видно, что украинские дроны поразили северо-западную часть аэродрома – в частности, разрушены несколько ангаров. По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, там находится технико-эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов. Без такой ТЭЧ работа авиабазы становится очень усложненной, или вообще невозможной.

Однако это могут быть не единственные пораженные объекты на аэродроме. Военный портал Defense Express обратил внимание на то, что на западной части авиабазы, где находятся пораженные ангары(выделено желтым), неподалеку также расположены боевые машины (отмечено красным).

Издание предполагает, что они могли быть повреждены.

"В случае взрыва боевой части дрона в режиме воздушного подрыва даже качественный спутниковый снимок может не позволить зафиксировать повреждение самолетов", – отмечает военный портал.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ночной атаки 14 августа на авиабазе "Саваслейка" могли быть поражены важные объекты – сами самолеты и места хранения уникального топлива. Ведь на этом аэродроме ПВО была формальной, а носители "Кинжалов" МиГ-31К стояли под открытым небом.

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