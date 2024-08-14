ПВО было формальным, а самолеты МиГ-31К стояли под открытым небом: в Defense Express проанализировали утреннюю атаку дронов на авиабазу 'Саваслейка'

В ночь на 14 августа украинские защитники совершили самую большую за весь период войны атаку на российские аэродромы. Наши беспилотники отработали по аэродромам под Воронежем, Борисоглебском и авиабазе "Саваслейка", которая находится в 650 км от границы. Именно с нее регулярно поднимаются российские истребители "Миг-31К" носители "Кинжалов".

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В результате атаки могли быть поражены важные объекты на этом аэродроме – сами самолеты и места хранения уникального топлива. Об этом пишет военный портал Defence Express.

Издание отмечает, что уязвимость авиабазы повлекла за собой лишь формальную ПВО и то, что сами носители "Кинжалов" стояли под открытым небом.

"На территории этого аэродрома "Саваслейка" за всю противовоздушную оборону, по всей видимости, отвечали только зенитки типа ЗУ-23-2 и пулеметы. Работы более мощных средств не фиксировали", - говорится в анализе.

Фото спутникового сервиса NASA зафиксировало мощный пожар на авиабазе в районе разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.

Стоит отметить, что для МиГ-31К Россия использует очень специфическое топливо – керосин Т-6. Это специальное тяжелое термостабильное топливо, предназначенное для выполнения сверхзвуковых полетов на большой высоте, при которых керосин нагревается до 100 – 150 градусов. МиГ могут заправить и другим топливом, однако тогда ему придется вылетать без "Кинжалов".

"Керосин Т-6 в РФ используется только в МиГ-31 и является уникальным видом топлива специально для него. Это топливо производится из определенных видов нефти и далеко не на каждом НПЗ", – объясняет Defence Express.

То есть даже только уничтожение запасов этого топлива уже довольно существенный результат.

Однако, не единственным. Скорее всего, были поражены и сами "МиГи", которые базировались на этом аэродроме. Ведь они стояли на аэродроме под открытым небом, поскольку для них укрытий на "Саваслейке" не было.

Вражеские носители кинжалов были защищены только шинами. Об этом свидетельствует снимок на сервисе Google Eath, сделанный 30 июня 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

Утром 14 августа беспилотники атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области РФ, на которой базируются носители "Кинжалов", которыми РФ бомбит Украину. О по меньшей мере "10 прилетов" по аэродрому сообщили росСМИ.

Также ночью 14 августа взрывы прогремели в российском Воронеже. Россияне заявили о наиболее массированной атаке БПЛА на регион. На окраине города вспыхнул пожар.

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