На счету нацгвардейцев еще один вражеский вертолет Ми-24: появились детали успешной ликвидации

За прошедшие сутки, 26 января, украинские защитники на Бахмутском направлении в Донецкой области уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Прицельный удар по вражеской птичке был нанесен расчетом ПЗРК из "Игла-1".

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Об очередных потерях армии государства-террориста сообщили в Facebook Национальной гвардии Украины. Как рассказал начальник службы противовоздушной обороны 3 бригады оперативного назначения, группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила на юго-восточной окраине Бахмута две воздушные цели – вертолеты Ми-24.

В результате отличной работы украинских бойцов один из них был уничтожен, другой – поврежден.

Как рассказал наводчик ПЗРК нацгвардеец Антон, вертолеты указанного типа достаточно маневренны и способны летать на низких высотах, нанося постоянные удары нашим войскам на наиболее важных участках фронта.

"Поэтому обнаружение и уничтожение воздушных целей такого плана эффективно во время общевойскового боя", – отметил военный.

По подсчетам Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 27 января оккупационные войска потеряли в войне против Украины уже 283 вертолета.

Напомним, представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк сообщил, что РФ в войне против Украины столкнулась с серьезной проблемой: критической нехваткой командиров на уровне взводов и рот. В передовых подразделениях оккупационных войск на территории Украины не хватает до 40% младших командиров. Вместо решения проблемы российское командование в большинстве случаев просто бросает мобилизованных россиян на штурмы без командиров и без должного взаимодействия между штурмовыми группами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские войска проводят "демилитаризацию" врага под Угледаром Донецкой области. На опубликованных в сети кадрах видно, что украинские бойцы, заметив вражескую технику, сработали мгновенно, поразили "хлопком" российские бронемашины. В итоге российские танки и БМП остались гореть в поле;

– бойцы разведывательно-ударного подразделения "Шершень" показали свою работу по позициям окупантов из дрона. "Подарок" прилетел прямо в руки. Военный преступник РФ остался без верхней конечности.

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