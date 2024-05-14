На северных окрестностях Волчанска ведутся активные стрелковые бои, – Синегубов
Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться на Волчанском направлении. На северных окраинах города идут активные стрелковые бои.
В то же время, украинские военные делают все возможное для стабилизации ситуации. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Защитники продолжают ликвидировать оккупантов и зачищать Волчанск от российских диверсионно-разведывательных групп.
На Волчанском направлении также идет эвакуация.
"Еще раз спасибо всем, кто героически эвакуирует людей под вражескими обстрелами", – написал Синегубов.
В общей сложности уже эвакуированы 7531 человек в более безопасные места, среди них 568 детей и 201 человек с инвалидностью.
Синегубов также сообщил, что 14 мая, во время боевых действий в Волчанской общине Чугуевского района, погибли двое местных жителей.
Из-за вражеских обстрелов в городе Волчанск в 11:55 погибла 80-летняя женщина, произошло возгорание частного дома. В то же время в селе Гатище из-за осколочного ранения погиб 83-летний гражданский.
Оккупанты продолжают применять против гражданских все виды вооружения.
Ранее командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко сообщил, что ситуация на Харьковщине почти стабилизировалась. Пока еще ведутся тяжелые бои, однако Силы обороны контролируют обстановку.
Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины изменили позиции в районе села Лукьянцы Харьковской области. Решение было принято, чтобы сохранить жизнь военных.
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