На северных окрестностях Волчанска ведутся активные стрелковые бои, – Синегубов

Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться на Волчанском направлении. На северных окраинах города идут активные стрелковые бои.

В то же время, украинские военные делают все возможное для стабилизации ситуации. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Защитники продолжают ликвидировать оккупантов и зачищать Волчанск от российских диверсионно-разведывательных групп.

На Волчанском направлении также идет эвакуация.

"Еще раз спасибо всем, кто героически эвакуирует людей под вражескими обстрелами", – написал Синегубов.

В общей сложности уже эвакуированы 7531 человек в более безопасные места, среди них 568 детей и 201 человек с инвалидностью.

Синегубов также сообщил, что 14 мая, во время боевых действий в Волчанской общине Чугуевского района, погибли двое местных жителей.

Из-за вражеских обстрелов в городе Волчанск в 11:55 погибла 80-летняя женщина, произошло возгорание частного дома. В то же время в селе Гатище из-за осколочного ранения погиб 83-летний гражданский.

Оккупанты продолжают применять против гражданских все виды вооружения.

Ранее командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко сообщил, что ситуация на Харьковщине почти стабилизировалась. Пока еще ведутся тяжелые бои, однако Силы обороны контролируют обстановку.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины изменили позиции в районе села Лукьянцы Харьковской области. Решение было принято, чтобы сохранить жизнь военных.