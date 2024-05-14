'Идут тяжелые бои, через несколько дней ситуация будет стабилизирована': военный рассказал о ходе столкновений на Харьковщине

Ситуация в Харьковской области почти стабилизировалась. Пока еще ведутся тяжелые бои, однако Силы обороны контролируют обстановку.

Об этом в эфире "Мы – Украина" рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко. По его словам, оккупанты забрасывают фронт живой силой.

"Сейчас идут тяжелые бои, но ситуация почти в полной мере контролируется. В ближайшей перспективе нескольких дней ситуация будет стабилизирована", – убежден военный.

Он отметил, что россияне пользуются тем, что есть много зелени, поэтому пытаются "затягиваться по посадкам и лесопосадкам".

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что оккупанты не добились значительных успехов, в то же время есть тенденция к стабилизации ситуации в этом районе. На тех рубежах, куда захватчики смогли выйти, Силы обороны заблокировали их.

"Сказать, что они имеют значительный успех, – точно неправда. В то же время следует помнить, что ситуация достаточно напряженная, очень быстро меняется", – подчеркнул глава ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины сменили позиции в районе села Лукьянцы Харьковской области. Решение было принято, чтобы сохранить жизнь военных.

– Тем временем россияне продолжают постоянно обстреливать Волчанскую громаду. За последние три дня враг сбросил в направлении Волчанска 22 корректируемые авиационные бомбы. Тактика агрессора остается неизменной: после артиллерийских и авиационных обстрелов заходят малые штурмовые группы пехоты под прикрытием бронетехники.

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