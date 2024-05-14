Буданов заявил, что оккупантов удалось заблокировать на рубежах Харьковщины, на которые они смогли зайти. Видео

Российские оккупанты в Харьковской области не преуспели, в то же время есть тенденция к стабилизации ситуации в этом районе. На тех рубежах, куда захватчики смогли выйти, Силы обороны заблокировали их.

Об этом в эфире "Мы – Украина" рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, сейчас идет активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области.

"Сказать, что они имеют значительный успех, – точно неправда. Вместе с тем надо помнить, что ситуация довольно напряженная, очень быстро меняется", – подчеркнул глава ГУР.

Накануне вечером, отметил Буданов, наметилась стремительная тенденция стабилизации ситуации.

"То есть противник уже заблокирован по тем рубежам, на которые он смог зайти. И идет операция Сил обороны Украины по дальнейшей стабилизации и началу вытеснения противника за пределы нашего государства", – проинформировал Буданов.

Напомним, ранее ГУР обнародовало перехват разговоров оккупантов с Харьковского направления, который подтверждает отказ солдат идти в наступление. Российские командиры в ответ угрожают заградотрядами и расстрелом.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что РФ собрала на границе с Харьковщиной около 50 тыс. военных, из них в наступлении принимают участие более 30 тыс. Он признал, что захватчиков "очень много", но угрозы нападения на Харьков пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным ISW, оккупанты 13 мая продолжили совершать тактически значимые наступления на север и северо-восток от Харькова. Но, судя по всему, в своих действиях они отдают приоритет быстрому созданию "буферной зоны" вдоль границы, а не условиям для более глубокого вторжения в северную часть области.

– В Генштабе ВСУ вечером 13 мая сообщили, что Силы обороны Украины проводили прочесывание городской застройки Волчанска Харьковской области, где войска РФ продолжают наступательные действия. Боевые действия там продолжаются, однако ситуация контролируемая.

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