Пытаются распространить панику: оккупанты активизировали обстрелы Волчанской громады – ОСУВ 'Хортица'

Войска России на фоне наступательных операций в приграничье с Харьковщиной продолжают постоянно обстреливать Волчанскую громаду. Однако на этом участке фронта Силы обороны сдерживают оккупантов и контролируют определенную местность.

О событиях рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. По его словам, за последние три дня враг сбросил в направлении Волчанска 22 корректируемые авиационные бомбы.

Также российские подразделения бьют артиллерией по населенным пунктам Волчанской и Липецкой громад, обстреливают Казачью Лопань и Купянский район. Тактика агрессора остается неизменной: после артиллерийских и авиационных обстрелов заходят малые штурмовые группы пехоты под прикрытием бронетехники.

Кроме того, враг пытается распространять панику среди гражданского населения приграничных районов Харьковщины. Хотя, подчеркнул Волошин, Силы обороны сдерживают агрессора на этом направлении.

"Ситуация остается сложной. Подразделения Сил обороны контролируют ситуацию. Не допускаются прорывы врага для продвижения вглубь нашей территории. Ведутся жесткие оборонительные бои, после которых попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону останавливаются", – рассказал спикер ОСГВ "Хортица".

Волошин объяснил, что сегодня войска РФ пытаются захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, в основном сосредоточившись на нескольких направлениях и создав преимущество в силах и средствах. На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются бои и ситуация динамично меняется: в одних районах частичный успех имеют оккупанты, в других – Силы обороны вытесняют их и улучшают свое тактическое положение.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" с 6 по 12 мая ВС РФ понесли большие потери: 8390 человек живой силы, более 4000 различных дронов, более 200 бронемашин, почти 200 пушек/минометов, до 200 укрытий, 96 танков, до 30 средств РЭБ, более 30 противотанковых средств, почти 20 РСЗО, пять средств ПВО, два самолета и тяжелая огнеметная система.

Добавим: 14 мая в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны изменили позиции в районе села Лукьянцы на Харьковщине ради сохранения жизни военных.

Глава ГУР Кирилл Буданов признал, что ситуация в Харьковской области находится "на грани", в то же время существует угроза наступления оккупантов на Сумщину. Как и большинство чиновников и военных экспертов, он считает, что российские атаки на северо-востоке направлены на перемещение украинских резервов из горячих точек на Донбассе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны предположили, что армия РФ нацелилась на захват города Волчанск, который был освобожден от врага почти два года назад. Вероятно, оккупанты попытаются с нескольких направлений обойти населенный пункт к северо-востоку от Харькова, поскольку близость к границе может дать им много возможностей.

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