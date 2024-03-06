"На старт, внимание": пять мужчин призывного возраста пытались переплыть Днестр, но были пойманы. Видео
Пятеро мужчин призывного возраста пытались переплыть Днестр, чтобы попасть за границу. Однако их планам помешали пограничники, задержавшие мужчин на старте заплыва.
Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. Против мужчин составлены протоколы за административные правонарушения, а их дела переданы в суд.
Так, троих мужчин пограничный наряд задержал на служебном катере в начале их заплыва. А еще двое задержали на берегу реки, когда те готовились переплывать Днестр и одевали гидрокостюмы.
""На старт, внимание…"приплыли": пяти нарушителям не пришлось преодолевать Днестр.
Трое жителей Киевской и Харьковской областей задержали пограничный наряд на служебном катере на старте заплыва. Еще двоих "пловцов" обнаружили на берегу реки – они как раз одевали гидрокостюмы и готовились переплывать Днестр, чтобы попасть в Молдову", – сообщили в Госпогранслужбе.
Ранее сообщалось, что группа мужчин хотела пересечь границу Украины с Румынией, но их план провалился. Уклонисты попали в объектив фотоловушки, после чего их задержали пограничники. На нарушителей составлены админпротоколы.
Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники задержали восемь мужчин, пытавшихся незаконно выехать с территории Украины. Уклонистов поймали на границе с Молдовой. Нарушители не дошли до украино-молдавской границы всего один километр. Каждый из них заплатил от 40 до 80 тысяч за прокладку маршрута, однако схема так и не сработала.
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