На Сумщине дрон попал в машину с семьей: женщина получила тяжелые травмы

Российские оккупанты в Сумской области попали беспилотником в автомобиль, в котором ехала семья. В результате удара пострадали три человека, в частности, пожилая женщина получила тяжелые травмы.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Он добавил, что под атакой БПЛА находился ряд общин области.

Россияне продолжают терроризировать гражданских

Так, по информации чиновника в Зноб-Новгородской громаде вражеский дрон попал в гражданский автомобиль, в котором находилась семья – мужчина, женщина и их дочь.

"Все трое пострадали. 66-летняя женщина получила тяжелые травмы. Пострадавших госпитализируют", – написал Григоров.

В Середино-Будской общине в результате атаки российского беспилотника пострадал 42-летний мужчина. Ему оказали необходимую помощь, он находится на амбулаторном лечении.

Кроме того, враг нанес удары по гражданской инфраструктуре в Шосткинской и Тростянецкой громадах. Последствия уточняются.

"Воздушная тревога продолжается. Не игнорируйте сигналы опасности, находитесь в укрытиях и безопасных местах", – указано в сообщении.

Напомним, 15 января российская оккупационная армия совершила авиаудар по городу Белополье в Сумской области. В результате атаки один человек погиб и еще четверо получили ранения. Также были повреждены здания учебного заведения, магазин и транспортные средства.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 февраля российские войска нанесли авиационный удар по Славянску в Донецкой области. По городу сбросили три авиабомбы ФАБ-250, в результате чего зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры. Известно о погибшей и раненой мирной жительнице.

