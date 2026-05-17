На Сумщине двое мужчин подорвались, когда грузили в свое авто обломки сбитого БпЛА: один погиб

В Сумской области двое местных жителей погибли в результате взрыва взрывоопасного предмета, который они нашли среди обломков сбитого беспилотника. Инцидент произошел утром в Путивльской общине.

Один из элементов сдетонировал в момент, когда мужчины переносили находку к авто. Об этом сообщает начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

Мужчины в возрасте 45 и 47 лет обнаружили части сбитого беспилотного летательного аппарата и решили загрузить их в собственный автомобиль. Среди обломков находился взрывоопасный элемент, который сдетонировал в процессе перемещения.

В результате взрыва оба мужчины получили смертельные травмы. Подобные находки могут быть смертельно опасными даже после падения или сбивания БпЛА.

Спасатели в очередной раз призывают в случае обнаружения подозрительных предметов не касаться их, не перемещать и немедленно сообщать в полицию или ГСЧС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине с начала полномасштабного вторжения России из-за мин и взрывоопасных остатков войны пострадали 1482 гражданских лица. По состоянию на 1 мая 2026 года среди них – 150 детей и 1332 взрослых.

