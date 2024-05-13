На Сумщине сотрудники ГСЧС спасли женщину, в дом которой попал вражеский снаряд. Видео
Украинские чрезвычайщики показали спасение пожилой жительницы Сумской области, дом которой разрушили своим обстрелом войска РФ. Женщина лежала на диване возле стены, которую вражеский снаряд пробил насквозь.
К счастью, бабушка не пострадала. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, опубликовав видео с места событий.
Там подчеркнули, что поздно вечером 12 мая оккупанты нанесли удары по жилому сектору города Белополье. В одном из домов в результате попадания снаряда разрушило стену.
Обломки бетона и кирпича разлетелись по комнате, в которой спала женщина 1939 г. р., частично упав и на нее.
Прибыв на место обстрела, спасатели быстро высвободили бабушку из-под обломков и перенесли ее в более безопасное место. Медицинская помощь не понадобилась.
Также спасатели провели обследование поврежденного дома мирных жителей Белополья.
Как сообщал OBOZ.UA, в течение 12 мая оккупационные войска РФ 26 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области – за сутки в регионе зафиксировали 157 взрывов. В Краснопольской громаде погиб житель, еще двое получили ранения.
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